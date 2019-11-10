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Çeşme'de 3.0 büyüklüğünde deprem | Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019
ÇEŞME'DE 3.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

'de merkez üssü ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve ('nin verilerine göre, saat 18.16'da merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan 3.0 . Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

'de merkez üssü ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve () 'nin verilerine göre, saat 18.16'da merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan 3.0 . Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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