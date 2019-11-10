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Antalya açıklarında korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2019
ANTALYA AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi: 'de, 'nın Alanya ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.39'da, 'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 'nın Alanya ilçesinin 51,23 kilometre açığındaki depremin 17,83 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Ankara'da korkutan deprem ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM

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