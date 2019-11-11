Kütahya'daki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon
Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Kasım'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.G. ve F.G. savcılıkça serbest bırakılırken, K.M. ise soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e gönderildi.
HÜCRE EVLERİNE OPERASYON
Kent merkezindeki 4 ayrı adreste örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine 8 Kasım'da operasyon düzenlenmiş, haklarında yakalama kararı bulunan K.M, S.D, Y.G. ve F.G. gözaltına alınmıştı.
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