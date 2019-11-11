11 Kasım 2019, Pazartesi
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Kütahya'daki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2019
HÜCRE EVLERİNE BASKIN!

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Kasım'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.G. ve F.G. savcılıkça serbest bırakılırken, K.M. ise soruşturmanın yürütüldüğü 'e gönderildi.

HÜCRE EVLERİNE OPERASYON

Kent merkezindeki 4 ayrı adreste örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine 8 Kasım'da operasyon düzenlenmiş, haklarında yakalama kararı bulunan K.M, S.D, Y.G. ve F.G. gözaltına alınmıştı.

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