Ankara'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathane'sinin açıklamasında Ankara'nın Bala ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Ankara'daki deprem, Bala/Beynam merkez üslü olarak açıklandı.

Ankara'daki deprem hakkında Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, depremin 5 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

ANKARA 3,4 İLE SALLANDI

Ankara'daki depremin detayları Kandilli Rasathanesi tarafından açıkandı. Saat 13:11:28 'de meydana geldiği belirtilen depremin, 3,4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Ankara'nın Bala ilçesinin Beynam merkez üslü depreminin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.