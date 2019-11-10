Ankara'da deprem
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
Ankara'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathane'sinin açıklamasında Ankara'nın Bala ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Ankara'daki deprem, Bala/Beynam merkez üslü olarak açıklandı.
Ankara'daki deprem hakkında Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, depremin 5 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
ANKARA 3,4 İLE SALLANDI
Ankara'daki depremin detayları Kandilli Rasathanesi tarafından açıkandı. Saat 13:11:28 'de meydana geldiği belirtilen depremin, 3,4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Ankara'nın Bala ilçesinin Beynam merkez üslü depreminin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.
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