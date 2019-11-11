Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu
İstanbul Beyoğlu'nda saat 05.30 sularında sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır." dedi.
Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in İstanbul'daki evinin yakınlarında ölü bulundu.
YERDE YATARKEN GÖRDÜLER
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU
Polis ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi. Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu.
UYKU İLACI...
İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşinin, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını anlattığı öğrenildi.
Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, binaya yabancı kimsenin giriş çıkış yapmadığını da tespit etti. Düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışmasını çok yönlü sürdürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- SGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Çok konuşulacak Trump itirafı!
- Mümtaz Soysal kimdir?
- Alımlar başlıyor! 20 bin lira maaş
- Ceza yağdı! Bedelini ödediler
- Başkan Erdoğan, İmamoğlu'na çok sert tepki!
- Üniversiteli kızları kabusu! Ve yakalandı...
- Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı!
- ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu!
- Filistin davasının simgesi Yaser Arafat'ın vefatının 15. yıl dönümü
- Son dakika: Şerif Bek'e FETÖ'den 10 yıl hapis
- CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan iki skandal atama daha!
- Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
- TSK'dan PKK'ya dev operasyon! İşte 'Kıran-5'ten gelen görüntüler...
- İçişleri Bakanlığı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
- ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde "fersah fersah" ilerliyor...
- ABD ordusu ve terör örgütü YPG/PKK'dan petrol için ortak devriye!
- Enerjide acele kamulaştırma kararı!
- Şanlıurfa'da feci kaza
- Terör örgütü DEAŞ'ın Musul'daki elebaşlarından biri yakalandı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânından Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret
- Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler toplam 16 taciz ve saldırı gerçekleştirdi