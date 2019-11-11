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Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
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Beyoğlu'nda saat 05.30 sularında sokakta bulunan erkek cesedinin görevlisi 'e ait olduğu belirlendi. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır." dedi.

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in kurucusu istihbarat subayı 'in 'daki evinin yakınlarında ölü bulundu.

YERDE YATARKEN GÖRDÜLER

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Medresesi Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul, Beyoğlu'nda cami yanında şüpheli ölüm İSTANBUL, BEYOĞLU'NDA CAMİ YANINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

EŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu cesedin eski İngiliz görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi. Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu.

İstanbul, Beyoğlu'nda cami yanında şüpheli ölüm İSTANBUL, BEYOĞLU'NDA CAMİ YANINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

UYKU İLACI...

İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşinin, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını anlattığı öğrenildi.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, binaya yabancı kimsenin giriş çıkış yapmadığını da tespit etti. Düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışmasını çok yönlü sürdürüyor.

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