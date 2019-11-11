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İstanbul, Beyoğlu'nda cami yanında şüpheli ölüm

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
CAMİ YANINDA KORKUNÇ GÖRÜNTÜ!

, yanında orta yaşlarda bir erkek cesedi bulundu. Yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışmaları sürerken, ölüm nedeni ise araştırılıyor.

Olay, Karaköy yanında saat 05.30 sıralarında yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YÜZÜNDE KESİKLER BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken; cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi.

ADLİ TIP MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesetle ilgili, kimlik belirleme çalışmaları sürerken ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

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