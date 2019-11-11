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11.11.2019
İstanbul, Beyoğlu'nda cami yanında şüpheli ölüm
Beyoğlu, Kılıç Ali Paşa Cami yanında orta yaşlarda bir erkek cesedi bulundu. Yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışmaları sürerken, ölüm nedeni ise araştırılıyor.
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