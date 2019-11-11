ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapıl��r? ATA AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? On binlerce kişi bu sorulara yanıt arıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavına katılacak adaylar için belgeler yayınlandı. Sınava katılım için zorunlu olan belgeler ile adayların oturumlara katılacakları salonlar da belli oldu. ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına haberimizdeki bağlantı aracılığı ile erişebilirsiniz.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş yerleri belli oldu. Sınava katılacak adaylar sistem üzerinden belgeleri görüntülüyor. Birçok kişi, "ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? ATA AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. ATA AÖF sınav tarihi de merak edilenler arasında. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? ATA AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? ATA AÖF sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF 1.dönem ara sınavları ile ilgili bilgiler...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF sınav giriş yerleri online olarak sorgulanıyor. Adayların, sınav giriş belgelerini mutlaka çıkarmaları ve sınav anında yanında bulundurmaları gerekiyor. Sınav girişinde belgesi olmayan adaylar oturumlara alınmayacak. https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerinizi öğrenebilir, belgenizi ctrl+p tuşları ile yazdırabilirsiniz.

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ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF 1. Dönem ara sınavları, 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF NEDİR?

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavları yapılmaktadır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Ara Sınavlar

Fakültemizde ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

Yarıyıl Sonu Sınavı

Fakültemizde yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

Bütünleme Sınavı

Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

Üç Ders Sınavı

Fakültemizde üç ders sınavı gerçekleştirilmektedir.