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ABD'nin eski BM Büyükelçisi Nikki Haley'den çok konuşulacak Trump itirafı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
ÇOK KONUŞULACAK TRUMP İTİRAFI!

'nin eski , eski ve 'nin kendisini Trump'ın bazı taleplerine direnmesi tavsiyesini verdiklerini iddia etti. Haley, Tillerson'ın, "Trump eğer dizginlenmezse insanlar ölebilir" dediğini de savundu.

Anılarını kaleme aldığı bir kitap çıkarmaya hazırlanan 'nin eski , iki eski üst düzey yetkiliden ABD Başkanı 'ı "geçiştirme" tavsiyesi aldığını öne sürdü.

Nikki Haley, eski ve 'nin kendisini bu şekilde hareket etmeye ikna etmeye çalıştığını savundu.

"İNSANLAR ÖLEBİLİR"

Haley, Tillerson ve Kelly'nin kendisi ile yaptığı konuşmada, Trump'ın bazı taleplerine direnmesi tavsiyesini verdiklerini iddia etti. Haley, ikilinin bu tavırlarını "asilik yapmıyoruz, ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz" diye açıkladıklarını da öne sürdü. ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Haley, Tillerson'ın, "Trump eğer dizginlenmezse insanlar ölebilir" dediğini de savundu.

"EVET SUÇLUYUM"

gazetesi ile paylaşılan kitaptaki iddialara ilişkin Tillerson henüz bir açıklama yapmadı. Kelly ise iddialar ile ilgili olarak CBS televizyonuna, "Eğer kitapta bahsedilen direnişten kasıt, ABD Başkanı Trump'ın karar almadan önce tüm artı ve eksilerini bilmesini sağlayacak bir süreci devreye sokmak ise, evet suçluyum" açıklamasını yaptı.

"İYİ ŞANSLAR NİKKİ"

With All Due Respect (Tüm saygımla) isimli kitaba ilişkin Donald Trump'tan ise başarı dileyen bir mesaj geldi. Trump Twitter hesabından, "İyi şanslar Nikki" yazan bir mesaj paylaştı. CBS'e kitaptaki iddialara ilişkin konuşan Haley, "Bunları bana söylemek ve planlarına katılmamı istemek yerine düşüncelerini, Başkan ile paylaşmalılardı" dedi.

47 yaşındaki Haley, Kelly ve Tillerson'ın ricasını "tehlikeli ve çirkin" olarak değerlendirdiğini, bunun anayasaya aykırı olduğunu düşündüğünü söyledi. Haley, 2018 yılı Ekim ayında ani bir kararla Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği görevinden istifa etmişti.

"KULAK VERİLMESİ GEREKİR"

kökenli göçmen bir aileden gelen Nikki Haley, seçim kampanyasının başında Donald Trump'ı eleştirmiş bir isimdi. Nikki Haley, Aralık 2017'de yaptığı bir açıklamada da, Trump'ı cinsel saldırıyla suçlayan kadınlara "kulak verilmesi gerektiğini" söylemişti. Haley geçmişte yaptığı bir açıklamada da Trump'ın söyleminin bir dünya savaşını tetikleyebileceğini belirtmişti.

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