05 Kasım 2019, Salı
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YPG'nin alçak planı deşifre oldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2019
YPG'NİN ALÇAK PLANI DEŞİFRE OLDU!

’nin başlattığı harekatlarla bölgede iyice köşeye sıkışan terör örgütü / yine bir hainlik peşinde. Bölgede huzursuzluğun sürdürülmesini amaçlayan teröristler bu kez de 'da masum sivil insanları katletti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre korkutarak, sindirerek yerlerinden ettikleri bölge halkının, güvenli ve huzurlu bir yaşam için evlerine, topraklarına geri dönmelerini istemeyen terör örgütü, her zamanki yöntemiyle masumları hedef alarak, bölgede kaos ortamı yaratmaya çalışıyor.

Daha da ileri giden terör örgütü, "Saldırı tarafından planlandı" yalanıyla bölge halkını provoke etmeye çalışıyor. Halkı sokaklarda Türkiye aleyhine eylem ve gösteri yapmaya teşvik eden örgüt, böylelikle sağlanan güvenli ve huzurlu ortamı bozmayı hedefliyor.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlarla adeta hezimete uğrayan bebek katili //KCK terör örgütü, her zaman yaptığı gibi sivil ve masum insanların kanına girmeye devam ederken, yalanla, iftirayla bölgeyi istikrarsız ve güvensiz göstermek için çaba harcıyor.

Himalaya dağlarına YPG paçavrası dikmek isteyen terörist dağcı öldü HİMALAYA DAĞLARINA YPG PAÇAVRASI DİKMEK İSTEYEN TERÖRİST DAĞCI ÖLDÜ
ABD'den YPG-PKK'ya 70 araçlık mühimmat sevkiyatı ABD'DEN YPG-PKK'YA 70 ARAÇLIK MÜHİMMAT SEVKİYATI
Rasulayn'da YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu RASULAYN'DA YPG/PKK'NIN SİLAH DEPOLARINDA ABD'NİN HAVAN TOPLARI BULUNDU
Rasulayn'da YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu RASULAYN'DA YPG/PKK'NIN SİLAH DEPOLARINDA ABD'NİN HAVAN TOPLARI BULUNDU

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