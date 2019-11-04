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Rasulayn'da YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun arama tarama faaliyetleri devam ederken, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan YPG/PKK'ya ait büyük silah deposunda ABD'nin havan topları da bulundu.
Giriş Tarihi: 04.11.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 10:49
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