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Rasulayn'da YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun arama tarama faaliyetleri devam ederken, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan YPG/PKK'ya ait büyük silah deposunda ABD'nin havan topları da bulundu.

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Giriş Tarihi: 04.11.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 10:49
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Rasulayn'da YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

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Rasulayn'da YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu

Güvenlik çalışmalarında SMO unsurları, teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı. AA'nın görüntülediği depoda, üzerinde İngilizce yazılarla teknik bilgilerin bulunduğu çok sayıda sandık yer alıyor.

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Rasulayn'da YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu

ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde, ikişer adet havan topu mermisi bulunuyor. 120 milimetrelik havan toplarının 8 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.

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Rasulayn'da YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu

ABD MÜHİMMATLARI DAHA ÖNCE DE BULUNMUŞTU

AA, 19 Ekim'de yayınlanan haberinde, Rasulayn'ın güneyinde M4 kara yolu üzerinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında YPG/PKK'lılara ait büyük bir silah deposunda Amerikan yapımı uçak savar mühimmatı bulunduğunu duyurmuştu.

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Rasulayn'da YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu

Sandıkların üzerinde ABD devletinin lojistik işlerini gören Genel Hizmetler İdaresine ait "GSA" logolu yazılar görülmüştü.