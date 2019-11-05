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Son dakika: Muğla'da korkutan deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2019
O İLİMİZDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre; 'nın Köyceğiz ilçesinde 3.7, Ula ilçesinde 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremler kısa süreli paniğe neden oldu.

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, 'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Balcılar Köyü'nde 3.7 büyüklüğünde, Ula ilçesine bağlı Karaböğürtlen mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Köyceğiz'deki deprem saat 06.50'de yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşti. Ula ilçesindeki deprem ise 6.51'de yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşti.

Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (5 KASIM 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.11.05 06:51:38 37.0535 28.5107 5.0 -.- 3.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
2019.11.05 06:50:23 37.0722 28.5590 5.0 -.- 3.7 3.6 BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2019.11.05 05:15:28 36.4575 28.7185 5.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2019.11.05 04:05:23 36.4912 28.7085 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2019.11.05 01:59:58 35.6713 35.7427 10.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2019.11.05 01:39:56 40.8655 28.1615 23.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI

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