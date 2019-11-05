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SON DAKİKA: Muğla'da iki deprem! 1 dakika arayla...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2019
İKİ KORKUTAN DEPREM! 1 DAKİKA ARAYLA...

Son dakika haberine göre 'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 1 dakika arayla 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın () verilerine göre, saat 06.50'de, merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde oldu. Köyceğiz'de, saat 06.51'de olan 3.2 büyüklüğündeki deprem ise yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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