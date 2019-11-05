SON DAKİKA: Muğla'da iki deprem! 1 dakika arayla...
Giriş Tarihi: 05.11.2019
Son dakika haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 1 dakika arayla 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.50'de, merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde oldu. Köyceğiz'de, saat 06.51'de olan 3.2 büyüklüğündeki deprem ise yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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