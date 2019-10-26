İzmir sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı
İzmir’in Konak ilçesinde Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından park halindeki mobil depo olarak kullanılan araç içerisinde sahte içki ticareti yapıldığının bilgisi alınması nedeniyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 346 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konak ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi 920 Sokak üzerindeki bir büfede ve bu iş yerine yakın park halindeki mobil depo olarak kullanılan araç içerisinde, sahte içki ticareti yapıldığına yönelik bilgiler elde edildi.
Bilgiler doğrultusunda iş yerine baskın yapan ekipler, 10 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 5 litre sahte votka ve 14 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 7 litre sahte rakı ele geçirdi.
Ayrıca araç içerisinde yapılan aramalarda ise, 300 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 150 litre sahte rakı ve 372 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 186 litre sahte votka ele geçirildi.
Toplamda 346 litre sahte içkiye el konulurken, baskında olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüphelilerden, Şerafettin K., Haydar Ö. ve Hakan M. yakalanarak gözaltına alındı.
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