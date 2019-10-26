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İzmir sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
İZMİR SAHTE İÇKİ OPERASYONU! HEPSİ ARABANIN İÇERİSİNDEN ÇIKTI

’in ilçesinde Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından park halindeki mobil depo olarak kullanılan araç içerisinde ticareti yapıldığının bilgisi alınması nedeniyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 346 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi 920 Sokak üzerindeki bir büfede ve bu iş yerine yakın park halindeki mobil depo olarak kullanılan araç içerisinde, ticareti yapıldığına yönelik bilgiler elde edildi.
Bilgiler doğrultusunda iş yerine baskın yapan ekipler, 10 adet 0,5 5 litre sahte votka ve 14 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 7 litre ele geçirdi.

İzmir’de şok operasyon! Hepsi arabanın içinden çıktı İZMİR’DE ŞOK OPERASYON! HEPSİ ARABANIN İÇİNDEN ÇIKTI

Ayrıca araç içerisinde yapılan aramalarda ise, 300 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 150 litre sahte rakı ve 372 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 186 litre sahte votka ele geçirildi.

Toplamda 346 litre sahte içkiye el konulurken, baskında olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüphelilerden, Şerafettin K., Haydar Ö. ve Hakan M. yakalanarak gözaltına alındı.

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