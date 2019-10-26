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İstanbul'da ortalık karıştı! Kemerli kavgayı polis zor ayırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
İSTANBUL'DA ORTALIK KARIŞTI! KEMERLİ KAVGA

Ataşehir'de iki aile üyeleri arasında kemerli, tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

İçerenköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti.

İstanbul'da ortalık karıştı! Kemerli kavgayı polis zor ayırdı İSTANBUL'DA ORTALIK KARIŞTI! KEMERLİ KAVGAYI POLİS ZOR AYIRDI

POLİS GÜÇLÜK ÇEKTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Biber gazı sıkarak kavgayı ayırmaya çalışan polis, olay yerine takviye ekip istedi. Yardımcı ekiplerin gelmesiyle kavgaya müdahale eden ekipler tarafları ayırdı. Kavgada gruptakilerden bazıları yaralandı.

KEMERLİ KAVGA KAMERADA

Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde iki grup birbirine saldırıyor. Gruptakilerden bazılarının elindeki kemer dikkat çekerken, polis memurları kavgayı ayırmaya çalışıyor.

"KALABALIK İKİ GRUP BİRBİRLERİNE TEKME, YUMRUK, KEMERLE VURUYORDU"

Görgü tanığı Zeki Dursun, "Bağrışma seslerini duyunca hemen dışarı çıktık. Kalabalık iki grup birbirlerine tekme, yumruk, kemerle vuruyordu. Ekip geldi ama yetersiz kaldı, diğer ekipler gelince kavgayı ayırdılar. 1 kişi baygın yerde yatıyordu" diye konuştu.

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