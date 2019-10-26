'Hayalet Silah' şebekesine darbe! Ele geçirildi
İstanbul’da yasadışı silah ticareti yapan 106 kişilik organize suç örgütüyle birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 polisin ardından, İstanbul Emniyeti’nde görevli biri komiser yardımcısı çeteyle bağlantıları nedeniyle sorgulandı. 10 ilde düzenlenen operasyonda 4’ü polis 83 kişi yakalanmıştı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da imalathanelerde üretilen silahların ülke genelinde satıldığı yönünde bilgi almıştı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatılmış, yapılan araştırmada, çetenin Kartal, Pendik, Tuzla ve Maltepe'de örgütlendiği tespit edilmişti. Mustafa K. ve makine mühendisi ortağı Mustafa A.'nın yasadışı silah organizasyonunu yönettiği belirlenmişti. Şüphelilerin polis takibine takılmamak için silahlara kod adı verip, 'Büyük araba', 'Küçük araba' diye isimlendirdikleri ortaya çıktı.
ARACILIK YAPTIKLARI SAPTANDI
İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü'nde görevli 4 polisin, elebaşı Mustafa K. ile bağlantı kurdukları, laboratuvarın deposunda bulunan mermileri çalarak elebaşına sattıkları ve çetenin ürettiği silahların satılmasında aracılık yaptıkları saptanmıştı.
15-16 BİN LİRA ARASINDA SATTILAR
Çetenin Glock'un da arasında bulunduğu silahları orijinaline yakın ürettikleri belirlenirken, silahları de ifade 15-16 bin TL arasında sattıkları da anlaşılmıştı.
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