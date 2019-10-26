Üvey anne şiddeti komaya soktu! 'Üzerine motosiklet düştü' denilmişti…

Adana'da 'üzerine motosiklet düştü' diye hastaneye getirilen Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan El Mustafa'yı üvey annesinin dövdüğü ortaya çıktı. Üvey annenin sürekli ağlıyor diye dövdüğü 3 yaşındaki kız çocuğu, beyin kanaması geçirerek komaya girdi. Vücudunda darp izlerine rastlanan küçük Nurcan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, gözaltına alınan üvey anne tutuklandı.

Adana'da üvey annenin "sürekli ağlıyor" diye dövdüğü 3 yaşındaki kız çocuğu, beyin kanaması geçirerek komaya girdi. Olayla ilgili üvey anne ve babanın da aralarında bulunduğu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesinde 25 Ekim günü gece meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Nurcan Mustafa, üzerine motosiklet düştüğü söylenerek babası Cafer Mustafa (24) ve üvey annesi Visal İbrahim (23) tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada acil serviste ilk kontrolü yapılan kız çocuğunun beyin kanaması geçirdiği belirlenerek hemen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.