Mersin'de 7 yaşında çocuğa tokat atan adama savcı 6 yıl hapis cezası istedi
Mersin’de 7 yaşındaki bir çocuğun ve annesinin darp edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame ile zanlı Nadir Kızılbulut hakkında dört ayrı suçtan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
6 Ekim'de meydana gelen olayda Nadir Kızılbulut adlı şahıs çıkan bir tartışmaya müdahale ederek 7 yaşındaki (Ürdün vatandaşı) Sedra el Haldi bir çocuğu gayet sert bir şekilde tokatlamış, yanındaki annesini de iterek darp etmişti.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Hürriyet'in haberine göre görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük tepki gören olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve soruşturma neticesinde Kızılbulut tutuklanmıştı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
SAVCI 6 YIL İSTEDİ
Darp ettiği çocuğun ailesinin evinin camlarını kırdığı ve 'sizi burada yaşatmayacağım' diye bağırdığı da belirtilen Nadir Kızılbulut hakkında 'mala zarar verme', 'çocuğa karşı basit yaralama', '(anneye karşı) basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
NE OLMUŞTU?
Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuğa ve ailesine psikolojik destek verildi. Bu arada, Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ve Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim aileyi ziyaret ederek, küçük çocukla yakından ilgilendi.
Topkaya, çocuğun şiddetten dolayı uğradığı travmayı atlatabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim de ailenin yanında olduklarını kaydetti.
Bazı basın yayın organlarında yer alan "Aile sınır dışı edildi, edilecekti" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Yetim, "Ailenin yasal kalışı bulunmaktadır. Hiçbir sıkıntı yoktur. Ailemiz zaten mağdur durumdadır. Ailemizin yanındayız ve destekçisiyiz." diye konuşmuştu.
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