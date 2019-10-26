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Mersin'de 7 yaşında çocuğa tokat atan adama savcı 6 yıl hapis cezası istedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
ÇOCUĞA TOKATIN BEDELİ AĞIR OLDU

Mersin’de 7 yaşındaki bir çocuğun ve annesinin darp edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame ile zanlı hakkında dört ayrı suçtan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

6 Ekim'de meydana gelen olayda adlı şahıs çıkan bir tartışmaya müdahale ederek 7 yaşındaki ( vatandaşı) Sedra el Haldi bir çocuğu gayet sert bir şekilde tokatlamış, yanındaki annesini de iterek darp etmişti.

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SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Hürriyet'in haberine göre görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük tepki gören olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve soruşturma neticesinde Kızılbulut tutuklanmıştı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

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SAVCI 6 YIL İSTEDİ

Darp ettiği çocuğun ailesinin evinin camlarını kırdığı ve 'sizi burada yaşatmayacağım' diye bağırdığı da belirtilen Nadir Kızılbulut hakkında 'mala zarar verme', 'çocuğa karşı basit yaralama', '(anneye karşı) basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

NE OLMUŞTU?

, Çalışma ve İl Müdürlüğü tarafından çocuğa ve ailesine psikolojik destek verildi. Bu arada, Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ve Müdürü aileyi ziyaret ederek, küçük çocukla yakından ilgilendi.

Topkaya, çocuğun şiddetten dolayı uğradığı travmayı atlatabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim de ailenin yanında olduklarını kaydetti.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Aile sınır dışı edildi, edilecekti" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Yetim, "Ailenin yasal kalışı bulunmaktadır. Hiçbir sıkıntı yoktur. Ailemiz zaten mağdur durumdadır. Ailemizin yanındayız ve destekçisiyiz." diye konuşmuştu.

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