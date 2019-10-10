11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Marmara'da 4 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
MARMARA'DA DEPREM!

'dan yapılan açıklamaya göre saat 19.52'de merkez üssü açıkları olan 4 büyüklüğünde meydana geldi. 4 büyüklüğündeki deprem Yalova'ya 3,71 km uzaklıkta 10,6 km derinlikte meydana geldi. Deprem 'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem 'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR DEPREM DAHA

Marmara'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 22.32'de merkez üssü Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem çantasının içinde neler olmalı? DEPREM ÇANTASININ İÇİNDE NELER OLMALI?
5,8'lik deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Şerif Barış A Haber'e konuştu 5,8'LİK DEPREM BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN HABERCİSİ Mİ? PROF. DR. ŞERİF BARIŞ A HABER'E KONUŞTU
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli’den uyarı… İstanbul büyük deprem ne zaman? BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK? KANDİLLİ'DEN UYARI… İSTANBUL BÜYÜK DEPREM NE ZAMAN?
Deprem anı ve sonrasında telefonu kullanmak için neler yapılmalı? İşte cevabı DEPREM ANI VE SONRASINDA TELEFONU KULLANMAK İÇİN NELER YAPILMALI? İŞTE CEVABI
Deprem için hazırlanan mobil uygulama hayat kurtaracak! İndirilme rekoru kırıyor DEPREM İÇİN HAZIRLANAN MOBİL UYGULAMA HAYAT KURTARACAK! İNDİRİLME REKORU KIRIYOR
Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı? DEPREM SIRASINDA VE SONRASINDA NELER YAPILMALI?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN