Marmara'da 4 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 19.52'de merkez üssü Yalova açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki deprem Yalova'ya 3,71 km uzaklıkta 10,6 km derinlikte meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.
Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.
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BİR DEPREM DAHA
Marmara'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 22.32'de merkez üssü Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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