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5 yıldır aranan şahıs ormanlık alanda başında eşarp üzerinde etekle yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
5 YILDIR ARANIYORDU! BU HALDE YAKALANDI

'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ayrıca '', ' ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan (35), saklandığı ormanlık alanda, başında eşarp, üzerinde etekle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'yaralama', ' ticareti' ve '' gibi 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 'ün Honaz ilçesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti.



KADIN KIYAFETLERİ GİTMİŞ

Bu sabah ormanlık alana giden ekipler, Gümüş'ü kendi yaptığı barakada, üzerinde kadın kıyafetleriyle yakaladı.

TUTUKLANDI

Başına eşarp takıp, etek giyerek kendisine kadın süsü veren Erkan Gümüş, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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