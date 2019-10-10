5 yıldır aranan şahıs ormanlık alanda başında eşarp üzerinde etekle yakalandı
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan Erkan Gümüş (35), saklandığı ormanlık alanda, başında eşarp, üzerinde etekle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'yaralama', 'uyuşturucu ticareti' ve 'cinsel taciz' gibi 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Erkan Gümüş'ün Honaz ilçesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti.
KADIN KIYAFETLERİ GİTMİŞ
Bu sabah ormanlık alana giden ekipler, Gümüş'ü kendi yaptığı barakada, üzerinde kadın kıyafetleriyle yakaladı.
TUTUKLANDI
Başına eşarp takıp, etek giyerek kendisine kadın süsü veren Erkan Gümüş, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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