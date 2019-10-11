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Son depremler... Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM!

, ’nde Çanakkale’nin ilçesi açıklarında saat 02:55’te 4.3 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. 'nde yer alan verilere göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem 4.5 büyüklüğünde yerin 10.9 km derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () alınan bilgiye göre, saat 02:55'te 'nde Çanakkale'nin ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 10.9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

'nde yer alan verilere göre 02:55'te meydana gelen deprem 4.5 büyüklüğünde yerin 10.9 km derinliğinde gerçekleşti.

ART ARDA 2 DEPREM
Saat 03.00'te de 2,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Geçtiğimiz günün akşam saatlerinde de açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ve çevresinden de hissedilmişti.

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