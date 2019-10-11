Son depremler... Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem
AFAD, Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 02:55’te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem 4.5 büyüklüğünde yerin 10.9 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02:55'te Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 10.9 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre 02:55'te meydana gelen deprem 4.5 büyüklüğünde yerin 10.9 km derinliğinde gerçekleşti.
ART ARDA 2 DEPREM
Saat 03.00'te de 2,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Geçtiğimiz günün akşam saatlerinde de Marmara Denizi Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, İstanbul ve çevresinden de hissedilmişti.
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