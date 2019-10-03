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Depremde en özel tahliye! 2 minik öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını bırakmadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI! DEPREMDE AĞLATAN GÖRÜNTÜ

'da geçtiğimiz hafta meydana gelen sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve 'ler hızla tahliye edildi. Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Depremde en özel tahliye! 2 minik öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını bırakmadı | Video DEPREMDE EN ÖZEL TAHLİYE! 2 MİNİK ÖĞRENCİ, YÜRÜME ENGELLİ ARKADAŞLARINI BIRAKMADI | VİDEO

YARDIMA KOŞUYORLAR

Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor.

GERİDE BIRAKMADILAR

8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu.

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