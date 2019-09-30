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Deprem uzmanı Şükrü Ersoy uyardı: 1 ay daha sürebilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
DEPREM UZMANI ŞÜKRÜ ERSOY UYARDI: 1 AY DAHA SÜREBİLİR

'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 400 artçı sarsıntı daha oldu. uzmanı Öğretim Üyesi "Birkaç hafta hatta 1 aya kadar daha art��ıları yaşama durumumuz olabilir." diyerek vatandaşları uyardı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre;gece yarısı itibariyle sabah saat 05:31'e kadar 'da 10 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 1.9 olarak kaydedildi.

ARTÇILAR SÜRECEK
4,6 ve 5,8'lik depremlerin ardından günlerdir devam eden artçı sarsıntılarla ilgili konuşan uzmanı Öğretim Üyesi , "5,8'den sonra artçılar tabii ki olacak ki oluyor da. Sanıyorum 2'den büyük 400'e yakın artçı oldu ve bunların bazıları 4 bazıları 5'e bile çıkabilir. Vatandaşlarımızın bunlar olduğunda hemen 'büyük deprem geliyor' diye düşünmemeleri gerekir çünkü daha birkaç hafta hatta 1 aya kadar daha artçıları yaşama durumumuz olabilir. Şimdiden bunu bilmekte fayda var. Ancak deprem şu saatte olur şu gün olur dedikodularına inanmamakta fayda var. Bunlara itibar etmesinler" dedi.

NE OLMUŞTU?
İstanbul'da 26 Eylül Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yaratmış, depremin şiddetini 5,8 olarak duyurmuştu. İstanbul, , 'de okullar tatil edilirken Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'de de hissedilmişti.

Deprem uzmanı Şükrü Ersoy uyardı: 1 ay daha sürebilir | Video DEPREM UZMANI ŞÜKRÜ ERSOY UYARDI: 1 AY DAHA SÜREBİLİR | VİDEO

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