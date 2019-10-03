Uykudaki kocasına insülin iğnesi yaparak öldürmeye çalıştı
Polonya'da bir kadın uykudaki eşini insülin iğnesi yaparak öldürmeye çalıştığı suçlamasıyla 8 yıl hapse mahkum edildi. Kızının çağırdığı ilk yardım ekipleri sayesinde hayata döndürülen talihsiz koca ise mahkemede karısını affettiğini, eve dönmesini beklediğini söyledi.
Polonya'nın güney batısındaki Lewin Brzeski kentinde meydana gelen olayda 54 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın, uykudaki kocasına yüksek dozajda insülin iğnesi yaptı. Ailenin o sırada evde bulunan kızı babasının kötüleştiğini fark ederek 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi.
Hızlıca olay yerine intikal eden ekipler, şuurunu kaybetmiş talihsiz kocayı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tetkiklerin ardından adama yüksek derecede insülin yapıldığı, ekiplerin acil müdahalesi olmasaydı hayatta kalamayacağı belirlendi.
CİNAYETE TEŞEBBÜS
Bunun üzerine soruşturma başlatan polisler adamın olay esnasında evde bulunan karısını gözaltına aldı. Kanında 2 promil alkol bulunduğu belirlenen kadın hakkında evdeki delillerin de toplanmasının ardından cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı.
Savcının müebbet hapis talebinde bulunduğu kadın ilkin üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken sonrasında eşiyle geçinemedikleri için böylesi bir yola başvurduğunu, ancak öldürmek niyetinin olmadığını söyledi.
HAFTALARCA UYUTULDU
Sağlık durumu oldukça ağır olan kocanın hastanede süren tedavisi esnasında haftalarca uyutuldu. Talihsiz adam uzun süre sonra sağlığına kavuştuktan sonra katıldığı duruşmada karısını affettiğini ve eve dönmesini beklediğini söyledi. Ancak mahkeme kadını cinayete teşebbüs suçundan 8 yıl hapse mahkum etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Etnospor Kültür Festivali şöleni başladı
- Günler sonra ortaya çıktı! Depremde ağlatan görüntü
- Liseli gence kabusu yaşatmıştı! Cezası belli oldu
- Önce gasp ettiler sonra da arabada atıp üzerinden geçtiler
- Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
- Müge Anlı sosyal medyada büyük destek gördü: "Kız çocuğuna hamile kaldığı için karısını döveni..."
- Şoke eden olay! Tutuklanan isimlere bakın
- Müge Anlı Tuncay Demirel olayındaki son dakika gerçeğini öğrendi!
- Komodo ejderinin dağ keçisi avı böyle görüntülendi!
- Denetçi tuzağı! Kıskıvrak yakalandılar
- Bir bankadan daha indirim kararı! İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları!
- Adana'da bir kişi evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı
- KYK borcu son dakika: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç affı için gözler TBMM’de!
- 2019 Miss Turkey birincisi kim oldu? Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?
- 2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?
- 2020 yılı resmi tatiller: 2020’de toplam kaç gün resmi tatil var?
- 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
- Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yayınlandı
- KYK burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz KYK burs başvuru tarihleri! KYK burs ücreti ne kadar olacak?
- Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı cinayeti nasıl oldu?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
- Alisa Nasya kimdir? Mehmet Ali Erbil sevgilisi Alisa Nasya kimdir, kaç yaşında, nereli?