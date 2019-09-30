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Son dakika: İstanbul'da yeni bir deprem daha

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA

Son dakika haberi... Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden elde edilen bilgiye göre 'da saat 16.43 sıralarında merkez üssü açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Geçtiğimiz Perşembe günü açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki sonrası artçılar sürüyor.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinin (EMSC) internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbu Silivri açıklarında, saat 16.43'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika: İstanbul’da yeni deprem olacak mı? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı SON DAKİKA: İSTANBUL’DA YENİ DEPREM OLACAK MI? DEPREM UZMANI ŞÜKRÜ ERSOY CANLI YAYINDA AÇIKLADI

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