Son dakika: İstanbul'da yeni bir deprem daha

Son dakika haberi... Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden elde edilen bilgiye göre İstanbul'da saat 16.43 sıralarında merkez üssü Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar sürüyor.



Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinin (EMSC) internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbu Silivri açıklarında, saat 16.43'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.