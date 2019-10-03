OGM sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları saat kaçta açıklanacak?

OGM sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Binlerce kişinin başvuru yaptığı OGM personel alım sonuçları açıklandı mı? Bugün açıklanacağı duyurulan Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları saat kaçta açıklanacak? OGM personel alımı iki farklı dönemde yapılacak. İlk dönemde 1146 olmak üzere toplamda 4 bin 996 alınacak. İlk dönem başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Peki, OGM sonuçları saat kaçta açıklanacak?

OGM sonuçları saat kaçta açıklanacak? OGM sonuçları açıklandı mı? 1146 personel alımı için nefesler tutuldu. İş sahibi olmak isteyen binlerce kişiyi sevindirecek Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Bugün itibariyle OGM sonuçlarının açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak saat 16:00 itibariyle herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle başvuru yapan adaylar OGM sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. OGM sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı!

OGM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı ancak sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz. Başvuru sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

OGM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OGM YERLEŞTİRME SONUÇLARI İLE İLGİLİ DETAYLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Belirlenen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlardan sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar ile ilanda belirtilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 03.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,

- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,

yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.