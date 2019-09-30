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Ankara’da otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2019
ANKARA’DA OTOBÜS KAZASINDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

'da özel halk otobüsünün yolcu durağına dalması sonucu, 48 yaşındaki , 80 yaşındaki ve 21 yaşındaki Muzaffer Sarıyıldız hayatını kaybetti. Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Teknik bir arızadan mı yoksa başka bir sebepten mi bunu arkadaşlar incelemeden sonra tespit edecekler" ifadelerini kullandı.

'da özel halk otobüsünün yolcu durağına dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin isimleri belli oldu.

Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde seyreden Baki A. idaresindeki 06 BA 9678 plakalı özel halk otobüsü, Yeni Mamak Camii önündeki durağa daldı.

Kazada durakta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kazada ölenlerin isimlerinin , ve Muzaffer Sarıyıldız olduğu öğrenildi.

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"İNCELEMEDEN SONRA TESPİT EDECEKLER"

Vasip Şahin, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk tespitlere göre halk otobüsü burada durağa bir şekilde dalıyor. Tabii teknik bir arızadan mı yoksa başka bir sebepten mi bunu arkadaşlar, incelemeden sonra tespit edecekler" ifadelerini kullanmıştı.

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