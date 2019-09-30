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30.09.2019

Ankara Mamak'ta meydana gelen otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı! İşte kaza anı...| Video

Son dakika haberi... Ankara’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, olayda yaralılar var. Öte yandan Mamak’taki kaza anının görüntüleri de ortaya çıktı. Feci kazanın görüntüleri bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. İşte Ankara Mamak'ta meydana gelen kazasının ilk görüntüleri…

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