BİZE ULAŞIN
30.09.2019
Ankara Mamak'ta meydana gelen otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı! İşte kaza anı...| Video
Son dakika haberi... Ankara’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, olayda yaralılar var. Öte yandan Mamak’taki kaza anının görüntüleri de ortaya çıktı. Feci kazanın görüntüleri bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. İşte Ankara Mamak'ta meydana gelen kazasının ilk görüntüleri…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.