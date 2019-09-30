2019 Safer ayı ne zaman? Safer ayı nedir, faziletleri nelerdir?

Safer ayı 2019 yılında da vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Safer ayı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Hicri takvime göre, Muharrem ayının bitimiyle birlikte Safer ayı idrak edilmeye başlanacak. Peki safer ayı nedir? Safer ayı faziletleri nelerdir? Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılınmalıdır. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul olunmalıdır.

2019 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı nedir ve faziletleri nelerdir? Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı başlıyor. Muharrem ayının bitişiyle birlikte idrak edilmeye başlanacak Safer ayı ne zaman? Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiğine ilişkin yanlış bir yaygın inanış vardır. Böyle bir inanışın dinimizde yeri yoktur. Peki, safer ayı ne zaman? Safer ayı nedir, faziletleri nelerdir? İşte yanıtı!

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019 Safer ayı 30 Eylül itibariyle başlıyor.

SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

HADİSLER SAFER AYI İÇİN NE DİYOR?

Prof. Dr. Tevhit Ayengin, cahiliye devrinde safer ayında umre yapılmasının büyük günahlardan sayıldığını ve bu durumun Efendimiz'in (sas) hadislerine de yansıdığını anlatıyor: "Allah Resulü (sas) 'Umre her zaman helaldir' demek suretiyle cahiliye devrindeki bu yanlış anlayışı düzeltmiştir. Diğer bir hadiste ise şöyle buyurulmaktadır:

"Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde de uğursuzluk yoktur.' (Müslim, Selâm, 102) Ayengin, bu aya özel atfedilen namaz ve dualara da itibar edilmemesinin altını çiziyor: "Safer namazı diye bir namaz yoktur. Bu güne özel bir dua yoktur. Müslüman, her zaman dua eder. Hayatının her anında duada bulunabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Ancak safer ayı duası şeklinde bir dua, bu ayın bela ve musibet ayı olduğunu peşinen kabul etmek anlamına gelir. Dolayısıyla bu aya özel dua şeklinde dolaşan dualara itibar etmemek gerekir."

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)