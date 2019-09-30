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30.09.2019

Ankara Mamak’ta feci kaza! Halk otobüsü kazası nasıl oldu? Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’den açıklamalar | Video

Ankara Mamak’ta bir halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kazayla ilgili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Köse, “3 vatandaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin. 3 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Kaza meydana gelir gelmez yakın hastaneler kaldırılıyor. Yaralı sayısını net bilemiyoruz. Çok üzücü bir kaza. Kazanın hangi sebepten kaynaklandığı yönünde bir bilgi yok. Daha sonra teknik incelemeler sonucu ortaya çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.

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