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Son dakika: Ankara Valisi Vasip Şahin'de kazayla ilgili ilk açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DE KAZAYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

’ta halk otobüsünün durağa girmesi sonrası 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazayla ilgili Vasip Şahin açıklama yaptı.

Mamak Caddesi'nde seyreden halk otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle Yeni Mamak Merkez Camisi önünde otobüs durağında bekleyenlere çarptı. ihbarını alan sağlık ve itfaiye ekipleri de kısa süre sonra olay yerine intikal etti.

Kazanın duyulmasının hemen ardından olay yerine gelen Vali Vasip Şahin, kazada hayatını kaybedenler olduğunu belirtti.

Şahin, "Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımızı da yaralı olarak hastanelere ambulanslarımız götürdü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğu ya da doğru olup olmadığı noktasında da hastanelerimizde araştırıyoruz." dedi.

Kazanın nedeninin incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade eden Şahin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.

Son dakika: Ankara Valisi Vasip Şahin'den halk otobüsü kazasıyla ilgili ilk açıklama SON DAKİKA: ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN HALK OTOBÜSÜ KAZASIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

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