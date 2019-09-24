İstanbul'da paniğe yol açan depreme esnaf böyle yakalandı
Marmara Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Silivri'nin 20.18 km açıklarında olan deprem İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu. İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depreme esnaf böyle yakalandı.
İstanbul'da korkutan bir deprem oldu. İstanbul'un Silivri ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 11.00'deki deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti. Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
İşte tüm İstanbul'da korkuya yol açan ve paniğe neden depreme esnafın yakalanma anı kameralara yansıdı. Ekranan yansıyan görüntülere göre; sarsıntıyı hisseden çalışanlar dışarıya çıkıyor ve etrafı kontrol ediyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ VE AFAD'DAN AÇIKLAMA
Depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi. İstanbul Valiliği de "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.
ARTÇILAR
Depremin ardından yine Silivri açıklarında saat 11.12'de 1.7; saat 11.17'de 1.8; saat 11.19'da 1.2 büyüklüğünde 3 ayrı sarsıntı kaydedildi. Saat 11.22'de ise Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 1.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
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