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24.09.2019
İstanbul'da paniğe yol açan depreme esnaf böyle yakalandı | Video
Marmara Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Silivri'nin 20.18 km açıklarında olan deprem İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu. İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depreme esnaf böyle yakalandı.
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