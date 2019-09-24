İstanbul'da paniğe yol açan depreme esnaf böyle yakalandı | Video

Marmara Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Silivri'nin 20.18 km açıklarında olan deprem İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu. İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depreme esnaf böyle yakalandı.