Yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi
Balıkesir'de, yolun karşısına geçerken halk otobüsünün altında kalıp yaklaşık 100 metre sürüklenen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı. Olayında farkında olmayan otobüs şoförünü karşıdan gelen bir otomobil uyararak otobüsün durmasını sağladı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolun karşısına geçerken toplu taşıma otobüsünün altında kalarak metrelerce sürüklenen yaşlı adam, yaralı kurtuldu.
OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI
Bahattin Karacan (85), Şehit Süleymanbey ile İnönü caddelerinin kesiştiği yerde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.G'nin kullandığı 10 AAB 89 plakalı halk otobüsünün altında kalarak sürüklenmeye başladı.
ŞOFÖR FARKINA BİLE VARMADI
Karşıdan gelen bir otomobil sürücüsü durumu fark ederek, otobüs şoförünü uyardı. Otobüsün durdurulmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda yaralanan ve yaklaşık 100 metre sürüklendiği belirtilen Karacan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücü M.G'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.
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