24 Eylül 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
İNANILIR GİBİ DEĞİL! METRELERCE SÜRÜKLEDİ FARKINA VARMADI

'de, yolun karşısına geçerken halk otobüsünün altında kalıp yaklaşık sürüklenen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı. Olayında farkında olmayan otobüs şoförünü karşıdan gelen bir otomobil uyararak otobüsün durmasını sağladı.

'in Bandırma ilçesinde, yolun karşısına geçerken toplu taşıma otobüsünün altında kalarak metrelerce sürüklenen yaşlı adam, yaralı kurtuldu.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Bahattin Karacan (85), Şehit Süleymanbey ile İnönü caddelerinin kesiştiği yerde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.G'nin kullandığı 10 AAB 89 plakalı halk otobüsünün altında kalarak sürüklenmeye başladı.

Yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi |Video YAŞLI ADAM OTOBÜSÜN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ |VİDEO

ŞOFÖR FARKINA BİLE VARMADI

Karşıdan gelen bir otomobil sürücüsü durumu fark ederek, otobüs şoförünü uyardı. Otobüsün durdurulmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan ve yaklaşık sürüklendiği belirtilen Karacan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücü M.G'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN