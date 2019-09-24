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İstanbul'daki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
İSTANBUL'DA OKULLAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

'da Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir meydana geldi. açıklarında yaşanan deprem sonrasında Silivri'deki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı.

'da saat 11.01'de bir meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremin açıklarında 4,6 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı.

Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! 4,6'lık deprem nedeniyle okullar boşaltıldı |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM! 4,6'LIK DEPREM NEDENİYLE OKULLAR BOŞALTILDI |VİDEO

"YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Türk da Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

Son dakika: Sirenler çaldı sınıflar terk edildi! İstanbul'da korkutan deprem |Video SON DAKİKA: SİRENLER ÇALDI SINIFLAR TERK EDİLDİ! İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM |VİDEO

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREMLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında "Deprem sonrasında ilimizdeki , AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" ifadelerini kullanıldı.

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması |Video son depremler SON DAKİKA: İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI |VİDEO SON DEPREMLER

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