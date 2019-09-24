İstanbul'daki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı
İstanbul'da Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi açıklarında yaşanan deprem sonrasında Silivri'deki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı.
İstanbul'da saat 11.01'de bir deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,6 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı.
Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.
"YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"
Türk Kızılay da Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREMLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" ifadelerini kullanıldı.
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