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İstanbul'da korkutan deprem | Türkiye deprem haritası | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

İstanbul'da korkutan deprem! İstanbul'da bugün 11:01 sıralarında 4.6'lık deprem meydana gelirken vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte, Türkiye'nin deprem haritası!

Giriş Tarihi: 24.09.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 11:21
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İstanbul'da korkutan deprem | Türkiye deprem haritası | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

İstanbul'da bugün meydana gelen 4.6'lık depremin ardından Türkiye deprem haritası sorgulanıyor. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Deprem haritaları ülkelerin ve şehirlerin deprem risklerini göstermektedir. Ülkemizde ise 5 farklı deprem haritası bulunmaktadır. Deprem risk bölgelerine göre binaların yönetmelikleri de hazırlanıyor. 1. derece deprem bölgeleri riskin çok fazla olduğu anlamına gelirken, 5. derece deprem bölgeleri ise deprem olma riskinin az olduğunu belirtiyor.

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İstanbul'da korkutan deprem | Türkiye deprem haritası | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Deprem haritası nedir?

Deprem haritası, dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir ve bölge bölge, deprem riskinin gösterildiği haritaya deniyor. Söz konusu haritalar, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek en büyük depremler esas alınarak hazırlanıyor. Ayrıca depreme neden olan kuvvetli yer hareketi ivme değerleri ve azalım ilişkileri de göz önünde bulunduruluyor.

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İstanbul'da korkutan deprem | Türkiye deprem haritası | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Deprem haritasına göre ülkemizde beş farklı deprem bölgemiz bulunuyor. Deprem risk bölgelerin belirtildiği deprem haritası, bu bölgelerde nasıl bina yapılacağı yönetmeliğine kaynak oluyor. Ülkemizde 1.derece deprem bölgelerinde yer alan şehirlerde deprem olma riski çok fazla iken, 5. derece deprem bölgelerinde ise deprem olma riski az olarak ifade ediliyor.

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İstanbul'da korkutan deprem | Türkiye deprem haritası | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

ADANA: 2. - 3. ve 4. derece deprem bölgesi

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İstanbul'da korkutan deprem | Türkiye deprem haritası | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

ADIYAMAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi