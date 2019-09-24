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İstanbul'da korkutan deprem | Türkiye deprem haritası | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?
İstanbul'da korkutan deprem! İstanbul'da bugün 11:01 sıralarında 4.6'lık deprem meydana gelirken vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte, Türkiye'nin deprem haritası!
Giriş Tarihi: 24.09.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 11:21
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