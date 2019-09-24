İstanbul'da korkutan deprem | Türkiye deprem haritası | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

İstanbul'da bugün meydana gelen 4.6'lık depremin ardından Türkiye deprem haritası sorgulanıyor. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Deprem haritaları ülkelerin ve şehirlerin deprem risklerini göstermektedir. Ülkemizde ise 5 farklı deprem haritası bulunmaktadır. Deprem risk bölgelerine göre binaların yönetmelikleri de hazırlanıyor. 1. derece deprem bölgeleri riskin çok fazla olduğu anlamına gelirken, 5. derece deprem bölgeleri ise deprem olma riskinin az olduğunu belirtiyor.