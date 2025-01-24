Narin Güran davasının gerekçeli kararında yeni detay! Ahırdan yaralı olarak eve taşındı
Diyarbakır'da 21 Ağustos günü cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında verilen hapsi cezalarının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkemenin dikkat çektiği bir detay yürekleri burktu. Buana göre, Narin'in patikadan çıkıp evin olduğu yere geldiği ve ahır/eklenti bölgesinde eylemin gerçekleştiği belirtilen gerekçeli kararda, küçük kızın yaralı bir şekilde eve taşındığı ifade edildi. Gerekçeli kararda, sanık Yüksel'in maktul Narin'in cansız bedeninin bulunmasından önce kızının öldüğünü bildiği belirtilerek, anne Yüksel'in sürekli sanık Enes'i nasıl korurum diyerek Narin'in ölümüne ilişkin gerçekleri dile getirmediği ve saklamaya çalıştığı mahkeme tarafından kabul edildiği kaydedildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı.
Tüm Türkiye'nin 'katil ve cinayet nedenini' beklediği kararda bu sorular yine yanıtsız kalırken, mahkemenin dikkat çektiği bir detay yürekleri dağladı.
YARALI ŞEKİLDE EVE TAŞINMIŞ
;Narin'in patikadan çıkıp evin olduğu yere geldiği ve ahır/eklenti bölgesinde eylemin gerçekleştiği belirtilen gerekçeli kararda, küçük kızın yaralı bir şekilde eve taşındığı ifade edildi.
Baz, HTS, Dara-2 kamera kayıtları ile Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri dikkate alınan gerekli kararda, Narin'in evde odada yerde yaralı olduğu belirtildi.
Kararda, yaralı Narin Güran'a bir tıbbi müdahale yerine anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın küçük kızın ölmesini beklediği ifade edildi.
"ANNE ENES'İ KORUDU"
Gerekçeli kararda, sanık Yüksel'in maktul Narin'in cansız bedeninin bulunmasından önce kızının öldüğünü bildiği belirtilerek, anne Yüksel'in sürekli sanık Enes'i nasıl korurum diyerek Narin'in ölümüne ilişkin gerçekleri dile getirmediği ve saklamaya çalıştığı mahkeme tarafından kabul edildiği kaydedildi.
GEREKÇELİ KARARDA DİKKAT ÇEKEN YASAK AŞK GERÇEĞİ
Öte yandan Narin cinayeti davasındaki gerekçeli kararda, Salim ile Yüksel arasındaki yasak aşk iddiası da yer aldı. Kararda ikili arasındaki yasak aşkla ilgili şu ifadeler yer aldı: Sanık Yüksel aşamalardaki beyanlarında üzerine atılı suçlamaları reddettiği, olay günü tanık Hediye'nin eve geldiğini, birlikte sohbet ederek çamaşır katladıklarını, kızı olan Maktul Narin'in kayıp olduğunu akşam sıralarında eve gelmediği zaman öğrendiğini belirttiği görülmüştür. Yine sanık Yüksel'in mahkememiz huzurunda yapmış olduğu savunmalarında ısrarla namusu üzerinde durduğu, sanık Nevzat'ın beyanında sanık Salim'in Yüksel ile ilişkimi gördüğü için öldürdüm şeklindeki beyanlarının iftira olduğunu belirttiği görülmüştür.
Mahkememizde sanık Yüksel'in sanık Salim ile olay sırasında bir ilişkilerin olmadığı kanaati uyanmış, aşağıda anlatılacağı üzere sanık Salim'in sanık Yüksel ve sanık Enes ile birlikte iştirak halinde maktul Narin'i nedeni mahkememizce de anlaşılamayan bir sebepten dolayı öldürdükleri için asıl nedeni gizlemek maksadıyla sanık Nevzat'a bu şekilde beyanda bulunduğu, bu beyanın Narin'in öldürülmesine sebep olan asıl maksadı gizlemek amacıyla söylendiği şeklinde kabul edilmiştir.
Gerekçeli kararda mahkeme Salim ile Yüksel arasında bir yasak aşkın olmadığı ancak Narin'in gerçek öldürülme nedenini gizlemek için Nevzat Bahtiyar'a bu şekilde beyanda bulunduğunu vurguladı.
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