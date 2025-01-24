Narin Güran davasının gerekçeli kararında yeni detay! Ahırdan yaralı olarak eve taşındı

GEREKÇELİ KARARDA DİKKAT ÇEKEN YASAK AŞK GERÇEĞİ

Öte yandan Narin cinayeti davasındaki gerekçeli kararda, Salim ile Yüksel arasındaki yasak aşk iddiası da yer aldı. Kararda ikili arasındaki yasak aşkla ilgili şu ifadeler yer aldı: Sanık Yüksel aşamalardaki beyanlarında üzerine atılı suçlamaları reddettiği, olay günü tanık Hediye'nin eve geldiğini, birlikte sohbet ederek çamaşır katladıklarını, kızı olan Maktul Narin'in kayıp olduğunu akşam sıralarında eve gelmediği zaman öğrendiğini belirttiği görülmüştür. Yine sanık Yüksel'in mahkememiz huzurunda yapmış olduğu savunmalarında ısrarla namusu üzerinde durduğu, sanık Nevzat'ın beyanında sanık Salim'in Yüksel ile ilişkimi gördüğü için öldürdüm şeklindeki beyanlarının iftira olduğunu belirttiği görülmüştür.

Mahkememizde sanık Yüksel'in sanık Salim ile olay sırasında bir ilişkilerin olmadığı kanaati uyanmış, aşağıda anlatılacağı üzere sanık Salim'in sanık Yüksel ve sanık Enes ile birlikte iştirak halinde maktul Narin'i nedeni mahkememizce de anlaşılamayan bir sebepten dolayı öldürdükleri için asıl nedeni gizlemek maksadıyla sanık Nevzat'a bu şekilde beyanda bulunduğu, bu beyanın Narin'in öldürülmesine sebep olan asıl maksadı gizlemek amacıyla söylendiği şeklinde kabul edilmiştir.

Gerekçeli kararda mahkeme Salim ile Yüksel arasında bir yasak aşkın olmadığı ancak Narin'in gerçek öldürülme nedenini gizlemek için Nevzat Bahtiyar'a bu şekilde beyanda bulunduğunu vurguladı.