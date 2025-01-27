Narin cinayetinde dehşete düşüren yeni detay! 3 isim başında bekleyip karar aldı
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetiyle ilgili dava kararı açıklandı. Türkiye genelinde yakından takip edilen davada, gerekçeli karar kamuoyuna sunuldu. Mahkeme, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ı, küçük Narin’i birlikte planlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararda, Yüksel Güran’ın annelik sorumluluklarını yerine getirmeyerek Narin’i olası tehlikelerden koruyamadığı da belirtildi. Toplam 944 sayfa olan raporda, olayın tüyler ürperten ayrıntılarına yer verildi. Raporda Narin'in katillerinin cesedi yok etme kararını Narin'in baş ucunda aldığı ifade edildi. İşte detaylar...
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 28 Aralık 2024 tarihindeki karar duruşmasında verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı ise, önceki gün açıklandı.
ANNE ÖLDÜRMEDİ AMA İŞTİRAK ETTİ
8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hâkimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı kararda, dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Bu detaylardan biri de anne Yüksel Güran'a ilişkin. Gerekçeli kararda anneliğe dikkat çeken mahkeme heyeti, sanık Yüksel'in maktul Narin'in annesi olması hasebiyle ona gelecek kötülükleri, saldırıları engelleme yükümlülüğü varken, bu yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğine vurgu yaptı. Yüksel Güran'ın gerekçesinde anneliğe dikkat çeken mahkeme şu ifadeleri kullandı: "Bir an sanığın (Yüksel) beyanlarına itibar edilerek maktul Narin'i bizzat öldürmediği kabul edilse bile gerekli yerlere haber vermeyerek ölüm neticesinin ortaya çıkmasını engellememesi bile öldürme eylemine iştirak ettiği anlamına geliyor. Yine sanık diğer sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket etti."
KAPALI KAPILAR ARDINDAN NELER YAŞANDI?
Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini evden almaya geldiğinde 'eve geldiğimde odaların bütün kapıları kapalıydı' ifadelerine ise, Enes Güran ile ilgili yazılan gerekçede yer verildi. Kapalı kapılara açıklık getiren mahkeme, "Nevzat eve geldiğimde bütün kapılar kapalıydı dediği nazara alındığında sanık Enes'in belirtilen zaman diliminde evin içerisinde olduğu ve diğer sanıklar ile yapılan fikir birliği içerisinde evde sessiz kalarak Nevzat'ın Narin'in cansız bedenini almasını bekledi" ifadeleri kullandı.
NEVZAT'I NASIL ÇAĞIRDILAR? NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİN BAŞINDA KARAR ALINDI
Mahkeme gerekçeli kararında, Narin'in cansız bedeninin Nevzat'a verilmesini sanık Salim, Yüksel ve Enes Güran'ın birlikte karar aldığına dikkat çekti. Mahkeme Salim Güran ile ilgili gerekçesinde Nevzat'ın olaya nasıl dâhil edildiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Salim diğer sanıklar Yüksel ve Enes ile birlikte maktul Narin'in öldürülme eylemine iştirak ederek öldürdü. Ardından sanık Salim diğer sanıklar ile birlikte öldürme eylemi sonrası ne yapacaklarını kararlaştırdı. Bu sırada Salim, olay yerine yakın olan ve telefon ile konuştuğu sanık Nevzat'a Narin'in cansız bedenini vererek yok etmesini istedi. Bu husus diğer sanıklar ile baba Arif Güran'ın evinde maktul Narin'in cansız bedeninin başında iken birlikte kararlaştırıldı."
SALİM, ENES VE YÜKSEL FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDEYDİ
Gerekçeli kararda ayrıca şu ifadeler de yer aldı: Maktul Narin'in cansız bedeninin sanık Nevzat'a verildiğinde ev içerisinde sadece Salim'in olması ve diğer kapıların kapalı olması karşısında evde olan sanık Yüksel ve Enes'in bu konuda sanık Salim ile anlaşarak kapalı kapılar arkasında bekledikleri, sanık Salim'in, öldürme eyleminin asıl maksadının gizlenmesi için sanık Nevzat'a Yüksel ile ilişkisini gördüğü için maktul Narin'i öldürdüğü şeklindeki söylemlerin de diğer sanıklar tarafından birlikte kararlaştırıldığı ve bu şekilde asıl maksadı gizlemeye çalıştıkları, Maktul Narin'in cansız bedeninin sanık Nevzat tarafından alınıp olay yerinden ayrılırken sanık Yüksel'i gördüğünü ve ağladığını belirttiği, dolayısıyla sanık Salim tarafından sanık Nevzat'a Narin'in cansız bedeni verilirken diğer sanıkların olaydan haberdar oldukları tespit edildi.
Her 3 sanığın suçun işlenmesinde üstlendikleri rol ve kendi eylemleri ile diğer sanıkların eylemlerini tamamlayarak suçun işlenmesi üzerinde diğer sanıklar ile birlikte ortak hakimiyet kurduğu, bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve iştirak halinde hareket ederek sanıklar Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde maktül Narin Güran'ın iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri Mahkememizce kabul edilmiştir.
RUTİN GÜNDELİK HAYATLARINA DEVAM ETTİLER
Gerekçeli kararda, sanıkların cinayet ve sonrasındaki hal ve tutumun da dikkat çekilerek, Narin'in cansız bedeninin ortadan kaldırılmasından sonra sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızı dereye gönen Nevzat Bahtiyar'ın rutin gündelik hayatlarına devam ettikleri ifade edildi.
SALİM VE YÜKSEL ARASINDAKİ YASAK AŞK DA GEREKÇELİ KARARDA!
Narin cinayeti davasındaki gerekçeli kararda, Salim ile Yüksel arasındaki yasak aşk iddiası da yer aldı. Kararda ikili arasındaki yasak aşkla ilgili şu ifadeler yer aldı:
Sanık Yüksel aşamalardaki beyanlarında üzerine atılı suçlamaları reddettiği, olay günü tanık Hediye'nin eve geldiğini, birlikte sohbet ederek çamaşır katladıklarını, kızı olan Maktul Narin'in kayıp olduğunu akşam sıralarında eve gelmediği zaman öğrendiğini belirttiği görülmüştür.
Yine sanık Yüksel'in mahkememiz huzurunda yapmış olduğu savunmalarında ısrarla namusu üzerinde durduğu, sanık Nevzat'ın beyanında sanık Salim'in Yüksel ile ilişkimi gördüğü için öldürdüm şeklindeki beyanlarının iftira olduğunu belirttiği görülmüştür.
NARİN'İN ÖLDÜRÜLMESİNDEKİ ASIL SEBEBİ GİZLEMEK İÇİN...
Mahkememizde sanık Yüksel'in sanık Salim ile olay sırasında bir ilişkilerin olmadığı kanaati uyanmış, aşağıda anlatılacağı üzere sanık Salim'in sanık Yüksel ve sanık Enes ile birlikte iştirak halinde maktul Narin'i nedeni mahkememizce de anlaşılamayan bir sebepten dolayı öldürdükleri için asıl nedeni gizlemek maksadıyla sanık Nevzat'a bu şekilde beyanda bulunduğu, bu beyanın Narin'in öldürülmesine sebep olan asıl maksadı gizlemek amacıyla söylendiği şeklinde kabul edilmiştir.
Gerekçeli kararda mahkeme Salim ile Yüksel arasında bir yasak aşkın olmadığı ancak Narin'in gerçek öldürülme nedenini gizlemek için Nevzat Bahtiyar'a bu şekilde beyanda bulunduğunu vurguladı.