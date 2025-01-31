PFDK duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray’a tribün cezası | Afyonspor küme düşürüldü

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu STEPHANE CEDRIC BAHOKEN'ın, kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

2- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 25.01.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 25.01.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN C ve VIP ALT TRİBÜN C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.01.2025 tarih ve 35 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR 3. KAT TRİBÜN B3 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT KAT TRİBÜN C, D, DOĞU ALT TRİBÜN C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi METİN ÖZTÜRK hakkında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı röportajında yer alan Futbolun İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de, FDT'nin 38. Maddesinin iptali ile ilgili Tahkim Kurulu'na yapılan başvuru nedeniyle konuyla ilgili Tahkim Kurulu kararının beklenmesine ve incelemenin devamına,

4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 25.01.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-108-206 ve GÜNEY TRİBÜN 118-119-120-220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe taraftarı (AA)

9- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 525.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E, F, K, M, N, L, MARATON ÜST TRİBÜN G, H, I, F, FENERİUM ALT AVİS TRİBÜN C, D, KUZEY TRİBÜN K, L, M, C, D, E, MARATON ALT TRİBÜN F, G, H, I, A, B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G, H, O, P numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 360.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

11- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 26.01.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de, FDT'nin 38. Maddesinin iptali ile ilgili Tahkim Kurulu'na yapılan başvuru nedeniyle konuyla ilgili Tahkim Kurulu kararının beklenmesine ve incelemenin devamına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ hakkında, 26.01.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de, FDT'nin 38. Maddesinin iptali ile ilgili Tahkim Kurulu'na yapılan başvuru nedeniyle konuyla ilgili Tahkim Kurulu kararının beklenmesine ve incelemenin devamına,

12- ADANASPOR A.Ş.'nin, 25.01.2025 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN 118, GÜNEY BATI ALT 103 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BORDO SPORTİF AŞ KAPALI TRİBÜN B ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 30.375.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM KAYA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 23.625.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 302 ve 303 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK idarecisi MUHAMMET ALİ BAHAR'ın, 26.01.2025 tarihinde oynanan SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK idarecisi MUHAMMET ALİ BAHAR'ın, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü idarecisi SAMET KOÇ'un, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü görevlisi UMUT KÖSE'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu WESLEY MORAES FERREIRA DA SILVA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KOCAELİSPOR Kulübü hakkında, 26.01.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, meydana gelen saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

18- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. yardımcı antrenörü VEYSEL CİHAN'ın, 26.01.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. sporcusu EMEKA FRIDAY EZE'nin, ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. sporcusu EMEKA FRIDAY EZE'nin, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 27.01.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 115 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- SARIYER Kulübünün, 25.01.2025 tarihinde oynanan SARIYER-İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 11.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ALTAY Kulübünün, 26.01.2024 tarihinde oynanan ALTAY-SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, sportif ekipman talimatına talimatına aykırılık nedeniyleFDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 9.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü Antrenörü ONUR NASUHOĞULLARI'nın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR Kulübü Sporcusu İSMAİL HAKKI DOĞAN'ın, 26.01.2025 tarihinde oynanan BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK-E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- AFYONSPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-AFYONSPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE ve BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA,

24- KIRKLARELİSPOR Kulübü teknik sorumlusu AHMET DUMAN'ın, 26.01.2025 tarihinde oynanan 1461 TRABZON FK-KIRKLARELİSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRKLARELİSPOR Kulübü sporcusu BEDİRHAN ÖZYURT'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- FETHİYESPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. malzemecisi OKTAY ÖZKAN'ın, 26.01.2025 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- MENEMEN FK'nın, 25.01.2025 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. sporcusu ÜMİT BAYRAKTAR'ın, 26.01.2025 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK'nın, 26.01.2025 tarihinde oynanan KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ÜLKEA NAZİLLİSPOR Kulübü kaleci antrenörü BÜLENT OKKAN'ın, 26.01.2025 tarihinde oynanan ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-ÜLKEA NAZİLLİSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- 23 ELAZIĞ FK Başkanı ARİF OSMAN GENÇTÜRK'ün, 25.01.2025 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 23 ELAZIĞ FK Başkanı ARİF OSMAN GENÇTÜRK'ün, müsabaka temsilcisine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 51.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 23 ELAZIĞ FK antrenörü ÜMİT TÜTÜNCİ'nin, cezaya uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu BEKİR ALPER TAŞDEMİR'in, 26.01.2025 tarihinde oynanan ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İNEGÖL KAFKAS SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübü antrenörü EKREM TEVETOĞLU'nun, 26.01.2025 tarihinde oynanan ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İNEGÖL KAFKAS SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-FATSA BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, güvenlik sorumlusunun müsabaka organizasyon güvenlik ve eş güdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.'nin, stadyumdaki anons sisteminin çalışır vaziyette bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ-SİLİVRİSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- YURT ET AMASYASPOR FK'nın, 26.01.2025 tarihinde oynanan YURT ET AMASYASPOR FK-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan YURT ET AMASYASPOR FK-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR-MUĞLASPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, 25.01.2025 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- 10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FK görevlisi HAKAN YILMAZ'ın, 26.01.2025 tarihinde oynanan 10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ-PAZARSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 36/5-c, 41/1-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 11.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-ÇORLU SPOR 1947 Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- OSMANİYESPOR FK'nın, 26.01.2025 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-KARABÜK İDMANYURDU SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada OSMANİYESPOR FK idarecisi İSMAİL EROĞLU'nun, rakip takım kulüp başkanına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü Başkanı ADEM AYDIM hakkında, 26.01.2025 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-KARABÜK İDMANYURDU SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, protokol tribününde rakip takım mensuplarıyla arbede yaşaması suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

45- AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-EDİRNESPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- KIRIKKALE FK SPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR Kulübü sporcusu OSMAN YILDIRIM'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR Kulübü sporcusu OSMAN YILDIRIM'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR Kulübü görevlisi NURETTİN YILDIRIM'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR Kulübü masörü ABDURRAHMAN EFE'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR Kulübü doktoru MEHMET FATİH AKSAY'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- ORDUSPOR 1967 A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-NİĞDE BELEDİYESİ SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR-İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu İSMET KAVUŞTU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

50- DENİZLİSPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

51- 7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

52- POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ sporcusu ERKAN SÜER'in, 26.01.2025 tarihinde oynanan7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,