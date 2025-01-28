Narin Güran’ın annesinden ilginç talep! Cezaevinde okuma-yazma öğrenmek istiyor

Diyarbakır'da, 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran, okuma-yazma öğrenmek için cezaevi yönetimine avukatı aracılığıyla talepte bulunduğu öğrenildi. Cezaevi yönetimi, başvuruyu değerlendireceği belirtildi.

Mahkemenin gerekçeli kararında, ahırdan yaralı bir şekilde eve taşınan kızı Narin'in ölümünü beklediği ifade edilen Yüksel Güran'ın gerekçeli karardan kaldığı Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ndeki tek kişilik koğuşta kızı Narin'i rüyasında görmek için de sık sık uyuduğu öğrenildi.

"AHIRDAN YARALI OLARAK EVE TAŞINDI"

Öte yandan, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davanın gerekçeli kararı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Tüm Türkiye'nin 'katil ve cinayet nedenini' beklediği kararda bu sorular yine yanıtsız kalırken, mahkemenin dikkat çektiği bir detay yürekleri dağladı.

Narin'in patikadan çıkıp evin olduğu yere geldiği ve ahır/eklenti bölgesinde eylemin gerçekleştiği belirtilen gerekçeli kararda, küçük kızın yaralı bir şekilde eve taşındığı ifade edildi. Baz, HTS, Dara-2 kamera kayıtları ile Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri dikkate alınan gerekli kararda, Narin'in evde odada yerde yaralı olduğu belirtildi.

Kararda, yaralı Narin Güran'a bir tıbbi müdahale yerine anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın küçük kızın ölmesini beklediği ifade edildi.

"ANNE ENES'İ KORUDU"

Gerekçeli kararda, sanık Yüksel'in maktul Narin'in cansız bedeninin bulunmasından önce kızının öldüğünü bildiği belirtilerek, anne Yüksel'in sürekli sanık Enes'i nasıl korurum diyerek Narin'in ölümüne ilişkin gerçekleri dile getirmediği ve saklamaya çalıştığı mahkeme tarafından kabul edildiği kaydedildi.

YASAK AŞK GERÇEĞİ

Ayrıca, Narin cinayeti davasındaki gerekçeli kararda, Salim ile Yüksel arasındaki yasak aşk iddiası da yer aldı. Kararda ikili arasındaki yasak aşkla ilgili şu ifadeler yer aldı:

Sanık Yüksel aşamalardaki beyanlarında üzerine atılı suçlamaları reddettiği, olay günü tanık Hediye'nin eve geldiğini, birlikte sohbet ederek çamaşır katladıklarını, kızı olan Maktul Narin'in kayıp olduğunu akşam sıralarında eve gelmediği zaman öğrendiğini belirttiği görülmüştür.

Yine sanık Yüksel'in mahkememiz huzurunda yapmış olduğu savunmalarında ısrarla namusu üzerinde durduğu, sanık Nevzat'ın beyanında sanık Salim'in Yüksel ile ilişkimi gördüğü için öldürdüm şeklindeki beyanlarının iftira olduğunu belirttiği görülmüştür.

Sabah'ın haberine göre; Mahkememizde sanık Yüksel'in sanık Salim ile olay sırasında bir ilişkilerin olmadığı kanaati uyanmış, aşağıda anlatılacağı üzere sanık Salim'in sanık Yüksel ve sanık Enes ile birlikte iştirak halinde maktul Narin'i nedeni mahkememizce de anlaşılamayan bir sebepten dolayı öldürdükleri için asıl nedeni gizlemek maksadıyla sanık Nevzat'a bu şekilde beyanda bulunduğu, bu beyanın Narin'in öldürülmesine sebep olan asıl maksadı gizlemek amacıyla söylendiği şeklinde kabul edilmiştir.

Gerekçeli kararda mahkeme Salim ile Yüksel arasında bir yasak aşkın olmadığı ancak Narin'in gerçek öldürülme nedenini gizlemek için Nevzat Bahtiyar'a bu şekilde beyanda bulunduğunu vurguladı.