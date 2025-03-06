Mimar Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Neden öldü? Ön otopsi raporu tamamlandı

Ön otopsi raporunda, yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerinden elde edilen bulgulara göre şu an için Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirilse de, otopside alınan örneklerin laboratuvar analizleri neticesinde ölüm sebebi hakkında kesin kanaat belirtileceği ifade edildi.

Gürel'in otopsisinde, cilt altında, yumuşak dokularda ve organlarda çoklu organ yetmezliği neticesinde meydana gelmesi muhtemel kanama ve şokla uyumlu bulgular ile midesinde soğuğa maruziyet (hipotermi) ile uyumlu bulgular tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, otopside, Gürel'in vücudunun muhtelif yerlerinde çok sayıda kene saptandığı, kırım-kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Harici muayenede ise vücudunun muhtelif yerlerinde çalı-çırpı ve düşmeyle meydana gelmesi muhtemel çok sayıda ekimoz ve sıyrık olduğu aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek belirgin travmatik emare tespit edilmediği kaydedildi.

Ece Gürel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi (AA)

CENAZESİ YAKINLARI TARAFINDAN ALINDI

Gürel'in cenazesi Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gürel'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(Foto: AA)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, Güneşli Merkez Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.



Hayatını kaybeden Ece Gürel için Bağcılar Güneşli Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul AK Parti Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Ece Gürel, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesinin Koca Sinan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

"HAYAT DOLU BİRİYDİ"

Mahalleden çocukluk arkadaşı Güfte Keskin, "Arkadaşım çok başarılı, çok iyi bir insandı. Abisi ortaokul arkadaşımdı. Aynı mahallede büyüdük. Okula giderken, ben işe gidiyordum. Beraber dönüyorduk. Çok pozitif, neşeli ve olumsuzluk düşünmeyecek bir insan. Medyadan duyduğum kadarıyla iş yerinde sorun yaşıyormuş. Tarot sayfası açmıştı hatta ben de şakalaştım. Onunla alakalı eğitim aldı. Hayat dolu biriydi, ağzına olumsuz cümle almazdı. Şüpheli ölüm mü bir şey diyemem, polis araştıracak" dedi.

"ÖLÜMÜNÜN ALTINDAN BAŞKA ŞEYLER ÇIKACAK"

Akrabası Metin Çeştepe ise "Çok üzgünüz, daha ileride neler çıkacak bilmiyoruz. Ölümünün altından başka şeyler çıkacak. Çantanın ileride bulunması bizi kuşkulandırıyor. Şüpheli ölüm. İleriki günlerde inşallah nedeni açıklanır. Ölüm nedenine organ yetmezliği dediler" diye konuştu.

"BİR SÜRÜ SORU İŞARETİ VAR"

Akrabası Yusuf Çeştepe ise, "Adli Tıp'ta ön raporda organ yetmezliği denildi. Bir sürü soru işareti var. Ece iyileşecek, anlatacak diye bekliyorduk. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Sosyal medyada yapılan yorumları neye dayanarak yapıyorlar bilmiyorum. Abisi yurtdışında sosyal medyaya bakıyor. Beni arıyor, 'ne oluyor' diye. Ritüelle ilgileniyordu ama o sebepten mi öldü bilmiyoruz. Oraya gitme sebebi meditasyondur belki ama meditasyondan öleni duymadım" ifadelerini kullandı.

ACILI BABADAN YÜREK YAKAN SÖZLER: CANIM BU KADAR ACIMAZDI

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu kızının kaybının ardından şu sözleri söyledi: "Ormanda 3 gün boyunca biz onu aradık. Ormanda ölü bulunmuş olsaydı canım bu kadar acımazdı. Hastanede tedavi altındayken hayatını kaybetmesi bizi paramparça etti."

ÖLÜM NEDENİ: HİPOTERMİ!

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Adli Tıp Kurumu önünde son detayları aktardı. Mercan, "İlk bulgulara göre Gürel'in ölüm nedeni donmaya bağlı olarak hipotermi olarak gözüküyor. Öte yandan ön rapor 15 gün içerisinde açıklanmış olacağını söylemiş olalım" dedi.