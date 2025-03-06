Kayıp Ece Gürel’i bulan gönüllü A Haber’de: Bizi gördüğünde hiçbir tepki vermedi

Mahalle Afet Gönüllüleri Temsilcisi Turan Altun A Haber’e yaptığı açıklamada, “Ece Gürel bizi gördüğünde hiçbir tepki vermedi. Gözleri açıktı ama donuktu. Ancak bakışlarında bizi gördüğünü hissetmedim. Ayaklarında kollarında ve bileklerinde kesikler vardı. Buraya sürüklenerek gelmiş gibi duruyordu. Dudakları titriyordu ama sesi çıkmıyordu.” ifadelerini kullandı.

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