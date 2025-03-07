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Ece Gürel’in kesin ölüm sebebi ne? Hipotermi müdahalesi nasıl olmalı? Hipotermi neden öldürür?

Ece Gürel’in kesin ölüm sebebi ne? Hipotermi müdahalesi nasıl olmalı? Hipotermi neden öldürür?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.03.2025 11:46
Ece Gürel yaşam savaşını kaybetmeden önce Belgrad Ormanı'nda donmak üzereyken bulunmuştu. Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi. Peki hipotermiye giren birine nasıl müdahale edilmeli, o anda neler yapılmalı? Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Temizkan A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Ece Gürel’in kesin ölüm sebebi ne? Hipotermi müdahalesi nasıl olmalı? Hipotermi neden öldürür?
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