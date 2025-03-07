07 Mart 2025, Cuma
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Ece Gürel’in kesin ölüm sebebi ne? Hipotermi müdahalesi nasıl olmalı? Hipotermi neden öldürür?
Ece Gürel yaşam savaşını kaybetmeden önce Belgrad Ormanı'nda donmak üzereyken bulunmuştu. Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi. Peki hipotermiye giren birine nasıl müdahale edilmeli, o anda neler yapılmalı? Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Temizkan A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.