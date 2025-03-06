FETÖ'cü profesörün duruşmasında yarın karar günü!

İstanbul'da yürütülen bir dava, çocuklara verilen ilaçlarla ailelerine cinsel istismar iftirası atıldığı iddialarıyla gündemde. FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan Psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve beş sanığın yargılandığı davada mahkeme, kararını yarın açıklayacak. Savcılık, sanıkların yüzlerce yıla varan hapis cezalarıyla yargılanmasını talep ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava, mağdur ailelerin adalet beklentisiyle kritik bir aşamaya geldi.

DOKTORDAN DİKKAT ÇEKEN İFADE

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu ve eşi tutuksuz sanık Özgül Zoroğlu mahkemede hazır bulundu. Diğer sanıklar, taraf avukatları ve mağdur aileler de duruşmaya katıldı.

Sanık Süleyman Salih Zoroğlu, mahkemede verdiği savunmada, "Benim kullandığım ketamin dozunda keyif verici bir etkisi yoktur. Bağımlılık yapmaz ve depresyon tedavisinde kullanılır. Ketamini ilaç dışında kullanmadım, ben uyuşturucu satıcısı değilim, doktorum" dedi.

Mahkeme, diğer sanıkların avukatlarının savunmalarının tamamlanması için duruşmayı yarın gününe erteledi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yaşları 7 ile 18 arasında değişen 21 mağdur çocuk ve 20 mağgdur aileden alınan ifadeler yer aldı. İddianameye göre, sanık Zoroğlu'nun şuçları şu şekilde sıralandı:

Mağdurlara seans sırasında Ketamin ilacı vererek bilinçlerini etkilediği,

Cinsel içerikli sorular sorarak psikolojik travmaya yol açtığı,

Aile bireylerini istismarla suçlayarak tehditle maddi taleplerde bulunduğu,

Çocukları ailelerinden uzaklaştırmak için yurt dışına göndermeye çalıştığı,

İntihar girişimlerini destekleyici telkinlerde bulunduğu,

Ailelerden tehditle para almak amacıyla çeşitli suçlara yönelik planlar yaptığı.

Sanığın, çocuklara "ebeveynlerini zehirleyerek öldürme" konusunda telkinlerde bulunduğu, zehirin otopside tespit edilemeyeceğini söylediği iddia edildi. İddianamede Zoroğlu'nun yurt dışındaki bağlantılarından birinin firari FETÖ şüphelisi olan ablası olduğu da belirtildi.

SANIKLARA TALEP EDİLEN CEZALAR

Savcılık, Süleyman Salih Zoroğlu için 21 kez "uyuşturucu ticareti yapma", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanık Zoroğlu'na yardım ettiği iddia edilen 5 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Mahkeme, yarın yapılacak duruşma sonrasında kararını açıklayacak.