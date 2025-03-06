Sinop’ta heyelan! 3 ev ve 1 samanlık yıkıldı

Sinop'ta meydana gelen heyelandan görüntü (AA)

VALİ ÖZARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Sinop Valisi Mustafa Özarslan heyelanın meydana geldiği köye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Bölgedeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, "Saat 23.41 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Türkeli ilçesi Düzköy'de bir heyelan olduğu ve heyelan sonucunda enkaz altında vatandaşların olduğu ihbarı geldi. İhbar sonrası bütün ekiplerimiz olay yerine hareket ettiler. Aynı zamanda Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da emirleriyle, Samsun ve Kastamonu illerimizden 20 kişilik AFAD ve kurtarma ekiplerimiz de yola çıktılar. Enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan bir kızımızda tedbir amaçlı hastanede, herhangi bir sağlık problemi yok. Gelişmelerden kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.