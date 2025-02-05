05 Şubat 2025, Çarşamba
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Bolu'daki yangın faciasında 2 şüpheli daha adliyede

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 16:31
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Bolu’daki yangın faciasında 2 şüpheli daha adliyede

Bolu'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, adliyeye sevk edildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Köstereli ve Bal, sağlık kontrolünün ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9'u serbest bırakılmıştı.

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