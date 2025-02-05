Sorumlular için hesap vakti! Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli (Foto: ahaber.com.tr)

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Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Bolu İl Özel İdaresi - Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin BAL (Foto: ahaber.com.tr)

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.

(Fotoğraf: AA)

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınmış 78 kişi hayatını kaybetmişti. Facia nedeniyle bir günlük milli yas ilan edilmişti.