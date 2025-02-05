05 Şubat 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Sorumlular için hesap vakti! Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında

Sorumlular için hesap vakti! Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.02.2025 00:37 Güncelleme: 05.02.2025 01:46
ABONE OL
Sorumlular için hesap vakti! Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli (Foto: ahaber.com.tr) Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli (Foto: ahaber.com.tr)

2 GÖZALTI DAHA
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Bolu İl Özel İdaresi - Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin BAL (Foto: ahaber.com.tr) Bolu İl Özel İdaresi - Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin BAL (Foto: ahaber.com.tr)

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

NE OLMUŞTU?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınmış 78 kişi hayatını kaybetmişti. Facia nedeniyle bir günlük milli yas ilan edilmişti.

Özcan yangın faciasının faturasını o isme kesti!Özcan yangın faciasının faturasını o isme kesti!
Özcandan tutuklanan personele şeref belgesiÖzcandan tutuklanan personele şeref belgesi ÖZCAN'DAN TUTUKLANAN PERSONELE ŞEREF BELGESİ
Grand Kartal Otel’in çalışanları otel sahibini yalanladı!Grand Kartal Otel’in çalışanları otel sahibini yalanladı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sorumlular için hesap vakti! Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında Sorumlular için hesap vakti! Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında Sorumlular için hesap vakti! Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör