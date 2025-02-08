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Küre Dağları beyaza büründü! Eşsiz manzara havadan görüntülendi

Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Eşsiz manzara havadan dron ile görüntülenirken, kar kalınlığının 50 santime çıktığını bildirildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:50
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Küre Dağları beyaza büründü! Eşsiz manzara havadan görüntülendi

Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, kar yağışının ardından eşsiz güzelliğe büründü. Milli parktaki manzara, havadan dronla görüntülendi.

KÜRE DAĞLARI'NA KAR YAĞDI

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görürken, her mevsim fotoğraf tutkunlarının da akınına uğruyor.

37 bin 753 hektar alana sahip milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor (DHA)37 bin 753 hektar alana sahip milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor (DHA)

Özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'ndaki kar manzarası hayran bırakıyor.

Küre Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 50 cm'e ulaştı (DHA)Küre Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 50 cm'e ulaştı (DHA)

KAR KALINLIĞI 50 SANTİM
Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın'ın Ulus ilçesindeki bölümlerinde bin 300 rakıma ulaşan dağlarda, kar kalınlığı 50 santime yaklaştı. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen milli parkta kar yağışının durmasıyla güneş yeniden ortaya çıktı. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini içinde barındıran milli parkta manzaralar hayran bıraktı. Milli parkın eteklerinde bulunan beyaz örtüyle kaplanan Drahna Vadisi'ndeki Ulukaya, Alıçlı, Çıraklar, Köklü, Çamdibi, Kozanlı, Aşağıdere, Yukarıdere köyleri ve eşsiz güzellikteki dağlar havadan dronla görüntülendi.

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