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Halit Ergül ölüm otelinden kaçırdı 7 yıldızlı otele yatırdı

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası 85 milyonun yüreğini yaktı. Ölüm otelinin sahibi Halit Ergül’ün Bolu-Gölcük yolunda bir otel inşaatına daha başladığı öğrenildi. Yıllardır yatırım yapılmayan Grand Kartal ve Gazelle otellerinin sahibi Ergül’ün tüm kazancını Bolu-Gölcük yolundaki 7 yıldızlı otel inşaatına kaydırdığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 08:06
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Halit Ergül ölüm otelinden kaçırdı 7 yıldızlı otele yatırdı

Kartalkaya katliamı olarak tarihe geçen olayın üstünden tam 12 gün geçti. Her şeyden habersiz aileleriyle tatile giden 78 can ölüme uykuda yakalandı. Bolu Karatlkaya'da yaşanan yangın faciasında can pazarı yaşandı. Grand Kartal olarak bilinen, diğer adıyla ölüm otelinin sahibi Halit Ergül facia sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartalkaya'daki facianın yaşandığı otelin sahibi Halit ErgülKartalkaya'daki facianın yaşandığı otelin sahibi Halit Ergül

Sabah'ın haberine göre Grand Kartal ve Gazelle otellerindeki ihmaller zincirlerine aldırmayan, basit masraflarla tedbir almak yerine 78 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu olan işletme sahibi Halit Ergül'ün Bolu-Gölcük yolunda bir otel inşaatına daha başladığı öğrenildi.

Yangın faciasının sahibi üçüncü otelinin inşaatına başlamışYangın faciasının sahibi üçüncü otelinin inşaatına başlamış

Mevcut iki otelinin eksiklerini tamamlamak yerine geçtiğimiz haziran ayı içinde üçüncü otelinin temelini atan Ergül'ün tutuklanmasının ardından otel inşaatının durdurulduğu ortaya çıktı.

Yangın faciasının sahibi üçüncü otelinin inşaatına başlamışYangın faciasının sahibi üçüncü otelinin inşaatına başlamış

Bazı vatandaşlar tepkilerini, Ergül'e ait Gazelea Oteli'nin (solda) girişine "Cani" yazılı pankartla gösterdiler.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

FACİA OTELİNİN HASAR TESPİT RAPORU YAYIMLANDI
Facianın yaşandığı otelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapılan inceleme sonucunda ayrıntılı hasar tespit raporunu yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.

Yangın faciasının sahibi üçüncü otelinin inşaatına başlamışYangın faciasının sahibi üçüncü otelinin inşaatına başlamış

Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi."

Yangın faciasında ayrıntılı tespit raporu savcılıktaYangın faciasında ayrıntılı tespit raporu savcılıkta YANGIN FACİASINDA AYRINTILI TESPİT RAPORU SAVCILIKTA
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