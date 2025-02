Halit Ergül ölüm otelinden kaçırdı 7 yıldızlı otele yatırdı

Kartalkaya katliamı olarak tarihe geçen olayın üstünden tam 12 gün geçti. Her şeyden habersiz aileleriyle tatile giden 78 can ölüme uykuda yakalandı. Bolu Karatlkaya'da yaşanan yangın faciasında can pazarı yaşandı. Grand Kartal olarak bilinen, diğer adıyla ölüm otelinin sahibi Halit Ergül facia sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.