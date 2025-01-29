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Bolu'daki otel yangınına ilişkin yeni gelişme: Denetim firması yetkilisi serbest bırakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.01.2025 15:22 Güncelleme: 29.01.2025 17:03
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Bolu’daki otel yangınına ilişkin yeni gelişme: Denetim firması yetkilisi serbest bırakıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan FQC Global Danışmanlık AŞ yetkilisi Ali A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte detaylar...

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilerek İstanbul'da yakalanan FQC Global Danışmanlık AŞ yetkilisi Ali A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

SERBEST BIRAKILDI

Ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Bolu Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Ali A, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." iddiasında bulunmuştu.

DÜN DE KAT GÖREVLİSİ SUÇSUZ BULUNDU

Öte yandan soruşturma kapsamında bilgi amaçlı ifadesine başvurulan Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. dün, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.

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Bolu’daki otel yangınına ilişkin yeni gelişme: Denetim firması yetkilisi serbest bırakıldı Bolu’daki otel yangınına ilişkin yeni gelişme: Denetim firması yetkilisi serbest bırakıldı Bolu’daki otel yangınına ilişkin yeni gelişme: Denetim firması yetkilisi serbest bırakıldı
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